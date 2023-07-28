Юлия Михалкова в бикини выпятила чресла: нагнулась к морю и смотрит игриво – со всех сторон хороша

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова успела ненадолго слетать в Турцию, чтобы восстановить силы и набраться впечатлений перед новым театральным сезоном. Она после ухода из юмористического проекта стала играть в антрепризах, а также заниматься экологическим волонтерством.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Вода – любимая стихия Михалковой. И новая порция фото в ее соцсетях тоже посвящена воде. Красотка в эффектном купальнике с разрезами в интересных местах нагнулась к морю и выпятила упругие чресла. Она снова доказала, что обладает идеальной фигурой и хороша со всех сторон.