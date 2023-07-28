«Она диктатор»: Пригожин рассказал, как Пугачева перекрыла Валерии путь на сцену

Иосиф Пригожин в интервью на шоу «Алена Блин, посидим!» назвал Аллу Пугачеву диктатором. Он вспомнил несколько эпизодов из прошлого, когда ему пришлось увидеть истинное лицо Примадонны. И он был обескуражен тем, как она убирала неугодных ей людей.

«Она - диктатор. Она всегда хотела быть единственной», - подчеркнул Пригожин.

Иосиф рассказал, когда они с женой Валерией работали на «Фабрике звезд», в одном из сезонов Алла Пугачева была главной. И от ее решения пострадала исполнительница хита «Часики» - Примадонна просто задвинула талантливую артистку.

«Она просила на федеральном Первом канале, на «Фабрике звезд», на каких-то других программах, чтобы Валерию меньше приглашали», - цитирует Пригожин Аллу Борисовну. – «Пугачева поставила условие: «Я не хочу, чтобы на открытии (пятой «Фабрики звезд» - прим. ред.) выступала Валерия».

В результате Валерию, действительно, не допустили до выступления на проекте. Тогда Пригожин ничего ни сказать, ни сделать не мог: «Ее все боялись, никто у нее ничего не спрашивал, потому что она - полноправная хозяйка».

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