Самбурская в расстегнутой рубашке сверкнула интимным: виды крупным планом

Настасья Самбурская – не только известная актриса, но и певица. Она строит сольную карьеру как исполнительница шансона и уже имеет несколько собственных хитов. В соцсетях звезда регулярно освещает эту грань своего таланта, снимая репетиции или сообщая новости о концертах.

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В этот раз Настасья поспешила сообщить, что у нее в последнюю пятницу июля – сольный концерт. Звезда как была в кресле парикмахера, взлохмаченная и расхристанная, так и вышла в онлайн. Распахнутая рубашка привлекла особое внимание зрителей, ведь в таком виде красотка появляется нечасто.