«Мы с Романом стали паломниками»: 41-летняя Макеева вымаливает ребенка у Всевышнего

41-летняя Анастасия Макеева в браке с четвертым мужем, экс-строителем, а ныне ее директором Романом Мальковым мечтает стать матерью. Актриса от слов перешла к действиям – ездит вымаливать ребенка в храм.

«Мечтаю о детях. Но мечтать это не для меня. Я — человек действия. Мы с Романом стали паломниками. Ездим по святым местам и просим сделать нас родителями. Я научилась смирению. Но верю в чудо», — призналась Макеева сайту «Экспресс-газета».

С Мальковым актриса в браке с 2021 года. Причем, счастье она обрела на фоне скандала – строитель ее дачи ушел от жены с четырьмя детьми. Экс-супруга долго выворачивала грязное белье семьи, но затем эмигрировала за океан, забрав троих детей, старший же остался с отцом и мачехой.

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