Алла Пугачева в Юрмале слегла: совсем плоха, не встает с постели

Алла Пугачева уже месяц находится в Юрмале, куда прилетела из знойного Израиля на лето вместе с детьми. За это время артистка ни разу не появилась на публике и даже не посетила открытие фестиваля «Рандеву» Лаймы Вайкуле, стартовавшего 26 июля.

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Как сообщает kp.ru, состояние Примадонны ухудшилось после перелета – она уже давно не летает из-за проблем с сердцем, а тут пришлось. И якобы не встает с постели. К ней даже примчалась старшая дочь Кристина Орбакайте с внучкой Клавой. Пока она на людях держится стойко и даже побывала у отца в Паланге, кадрами откуда поделилась в соцсетях.

Напомним, Пугачевой 74 года, прошлой весной она порвала с Россией и эмигрировала в Израиль, громко хлопнув дверью здесь и оскорбив россиян. По последним данным, Замок в Грязи, где жила последнее десятилетие семья артистки, продается.