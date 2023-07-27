Кристина Асмус в белом монокини блеснула грудью на пляже: вся мокрая села в песочек упругими формами

Кристина Асмус уже много лет снимается в кино. Многие ее знают по сериалу «Интерны». Но потом она стала сниматься в более смелых картинах, где участвовала в постельных сценах. За это ее не раз осуждали. А после развода с Гариком Харламовым она стала открыто говорить, что подвергалась домашнему насилию. Теперь артистка строит новые отношения и не стесняется выкладывать откровенные кадры.
Недавно Асмус отдохнула в Турции. Она провела время с дочкой, а также со своей сестрой. Актриса много плавала, загорала и веселилась в аквапарке. На этот раз она поделилась пляжным фото. Артистка в белом монокини с открытой спиной. Кристина оголила свою упругую грудь, которая не уместилась в купальник. При этом она была вся мокрая и села прямо на песок.
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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
И снова Кристина заговорила о домашнем насилии. Она призналась, что была словно в ловушке.
«Насилие развивается очень медленно и ты не сразу понимаешь, что попала в ловушку. Тебя начинают обрабатывать - сначала все подается как страсть, шутка или плохое настроение, затем ты начинаешь оправдывать его - я виновата, я довела или у него было сложное детство.
Ты уже не можешь адекватно оценивать ситуацию. Насильники постоянно дрессируют жертву! Они вешают на женщину ответственность, чтобы все стало как раньше. Заставляют унижаться и заслуживать минуту тепла. Обесценивают, критикуют, обрубают любое общение, не дают карьерного роста, тебя очень медленно подавляют и уничтожают», – заявила актриса.
Поклонники были впечатлены и фигурой звезды и ее словами. Многие поддержали артистку.