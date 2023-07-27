Кристина Асмус в белом монокини блеснула грудью на пляже: вся мокрая села в песочек упругими формами

Недавно Асмус отдохнула в Турции. Она провела время с дочкой, а также со своей сестрой. Актриса много плавала, загорала и веселилась в аквапарке. На этот раз она поделилась пляжным фото. Артистка в белом монокини с открытой спиной. Кристина оголила свою упругую грудь, которая не уместилась в купальник. При этом она была вся мокрая и села прямо на песок.

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