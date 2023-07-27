Ольга Бузова в небесно-голубом бикини обнажила свою «набухшую» грудь: фанаты обалдели от такого вида

Накануне завершились съемки нового сезона «Звезды в Африке». Она теперь наслаждается отдыхом. Артистка решила понежится у бассейна, но вода оказалась очень холодной. Блондинка предстала в небесно-голубом бикини. Она похвасталась плоским животом, а на бедра повязала парео. Бузова оголила грудь, которая едва поместилась в лиф.

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