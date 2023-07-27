Ольга Бузова в небесно-голубом бикини обнажила свою «набухшую» грудь: фанаты обалдели от такого вида

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она стала богатой и знаменитой. Артистка любит наряжаться и всегда делает все, чтобы быть в центре внимания. В свои 37 лет она мечтает о семье и детях. Телеведущая носит смелые наряды, чтобы привлекать мужские взгляды. А этим летом она провела месяц в Африке, где щеголяла в откровенных платьях.
Накануне завершились съемки нового сезона «Звезды в Африке». Она теперь наслаждается отдыхом. Артистка решила понежится у бассейна, но вода оказалась очень холодной. Блондинка предстала в небесно-голубом бикини. Она похвасталась плоским животом, а на бедра повязала парео. Бузова оголила грудь, которая едва поместилась в лиф.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Бузова. Целый месяц она занималась спортом, чтобы похудеть. «Ой, откуда такой размер?», «Грудь прям набухла», «Кто-то хорошо кушает», «Фигура стала аппетитной», «Это прям шикарно», «Оля, грудь стала спелой», «Вот это формы», — прокомментировали подписчики.