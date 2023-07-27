Наталья Рудова натянула топик на голое тело: засветила свои напряженные «кнопочки» под тканью на публике

На этот раз Наталья проводит время в Турции. Она уехала отдыхать с подругами. Актриса то и дело красуется в бикини. А теперь она отправилась на завтрак в шортах из денима и топике, который надела на голое тело. Блондинка отказалась от лифчика. Она засветила на публике свою округлую грудь и интимные ореолы.

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