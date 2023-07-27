Наталья Рудова натянула топик на голое тело: засветила свои напряженные «кнопочки» под тканью на публике

Наталья Рудова больше 10 лет снимается в кино. Она стала одной из самых известных актрис России. Примечательно, что зрители ее видели в образе роковых красоток. Но и в обычной жизни она регулярно привлекает к себе внимание. Блондинка любит носить смелые наряды, держит фигуру в тонусе и без стеснения оголяется на камеру.
На этот раз Наталья проводит время в Турции. Она уехала отдыхать с подругами. Актриса то и дело красуется в бикини. А теперь она отправилась на завтрак в шортах из денима и топике, который надела на голое тело. Блондинка отказалась от лифчика. Она засветила на публике свою округлую грудь и интимные ореолы.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Многие отметили, что она может дать фору даже моделям. «Вы бы идеально подошли на роль Барби», «Вот это идеальные формы», «Нет слов, как прекрасны», «Наряд идеально сидит», «Стоило надеть лифчик», «Смущаете народ своей красотой», — стали писать подписчики.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды