Ким Кардашьян в бикини плюхнулась в воду: показала свои сочные округлости во всей красе (фото)

Ким Кардашьян уже много лет снимается в реалити-шоу. Она прославилась на всю страну. С ней сотрудничают модельеры, а также многие именитые персоны. Она не перестает следить за фигурой. Каждый ее выход в свет привлекает внимание общественности. В 42 года светская львица хвастается роскошной жизнью. На этот раз она устроила себе отпуск.
Примечательно, что Ким оказалась у водоема. Она решила искупаться в черном мини-бикини. Дива залезла в воду и стала позировать. Она обнажила свою упругую грудь и плоский живот. Бизнесвумен похвасталась изгибами фигуры. Она плюхнулась в воду, намочив все свое тело.
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На этот раз Ким осыпали комплиментами. Многие отметили, что она находится в идеальной форме. «Просто богиня», «Ну тут нет слов», «Эта фигура вызывает только восторг», «Какая шикарная женщина», «Смотришь и восхищаешься», «И кто ее критикуют? Все естественно, просто пруд и Ким», — стали писать в подписчики.