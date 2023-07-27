Ким Кардашьян в бикини плюхнулась в воду: показала свои сочные округлости во всей красе (фото)

Примечательно, что Ким оказалась у водоема. Она решила искупаться в черном мини-бикини. Дива залезла в воду и стала позировать. Она обнажила свою упругую грудь и плоский живот. Бизнесвумен похвасталась изгибами фигуры. Она плюхнулась в воду, намочив все свое тело.

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