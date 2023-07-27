Агата Муцениеце в стрингах бесстыдно обнажила свой тыл: округлый «орех» подставила солнцу на пляже в Италии

Агата Муцениеце уже давно стала известной актрисой. Она прославилась, когда снялась в сериале «Закрытая закрытая». Примечательно, что также Агата вела развлекательные шоу, а в этом году она получила роль в кабаре театре. Артистка после развода с Павлом Прилучным стала еще больше сниматься. Она похудела и обновила гардероб. Этим летом звезда улетела в Италию.
На этот раз Агата решила совместить приятное с полезным. Она на днях отправится на премьеру фильма, в котором снималась. А пока актриса устроила себе отдых. Она пришла на пляже, где щегольнула в мини-бикини. Экс-жена Прилучного легла на живот, оголив свой тыл. Она показала, как выглядят ее прелести в стрингах. Муцениеце подставила солнцу упругие округлости.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами.«Ого, вот красотка», «Ну какие формы», «Точно найдет жениха», «Вид впечатляющий», «Прям русалка», «В купальнике нужно выглядеть только так», «Хороша», «Орех мощный», — стали писать подписчики.