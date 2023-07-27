Водянова сразила поклонников откровенным фото топлес: оголила свои упругие «булочки» — будоражущий вид

На этот раз Наталья выложила в Сети новое фото. Она позировала топлес в ванной комнате. Модель надела лишь трусики и капроновые колготки. Она сверкнула своими упругими ягодицами и рельефной спиной. Водянова повернулась к камере, но при этом в зеркале видно округлости груди. Она была с укладкой и макияжем. Черно-белый кадр словно сделан случайно.

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