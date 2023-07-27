Водянова сразила поклонников откровенным фото топлес: оголила свои упругие «булочки» — будоражущий вид

Наталья Водянова уже давно стала известной персоной. Она покорила мировые подиумы. Зачастую российская модель участвует в фотосессиях. Однако уже год Наталья редко можно увидеть на светских раутах. Она проводит время с детьми: Лукасом, Невой, Виктором, Максимом и Романом. Не так давно звезда выходила в свет с мужем Антуаном Арно. Но неожиданно она теперь снялась в откровенной фотосессии.
На этот раз Наталья выложила в Сети новое фото. Она позировала топлес в ванной комнате. Модель надела лишь трусики и капроновые колготки. Она сверкнула своими упругими ягодицами и рельефной спиной. Водянова повернулась к камере, но при этом в зеркале видно округлости груди. Она была с укладкой и макияжем. Черно-белый кадр словно сделан случайно.
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Наталья Водянова. Фото: соцсети звезды
Кадр был сделан для Seventy One Gin. Авторами съемки выступил фотодуэт Мерта Аласа и Маркуса Пиггота, которые работали с Мадонной, Ириной Шейк, Умой Турман. Поклонники были сражены тем, как выглядит Водянова. «Просто идеальное тело», «Получился бесподобный кадр», «Она кукла», «Вот это формы», «Не смотришь, а любуешься», — стали писать в Сети.