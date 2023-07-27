«Время не властно»: Алсу показала, как выглядит без фотошопа — загорелая красотка в платье с декольте на отдыхе

Алсу уже много лет выступает на сцене. Армия ее поклонников только растет. Она продолжает выпускать песни и давать концерты. Примечательно, что в свои 40 лет певица продолжает держать себя в форме. Также она часто демонстрирует стильные современные наряды. Артистка всегда ловит на себе восхищенные взгляды. На этот раз она приехала в Турцию.
На этот раз Алсу устроила прогулку в Стамбуле. Она облачилась в белое платье макси на запах с глубоким декольте. Наряд с эффектом стройности дополнили сланцы. Она решила прокатиться на яхте. Певица поделилась не только снимками, но и видео. Она показала, как выглядит без фотошопа. Артистка была с нежным макияжем.
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«Жизнь измеряется не количеством наших вдохов, а моментами, от которых захватывает дыхание», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Она многих сразила красотой. «Время не властно над вами, Алсу! Потрясающая», «Какая вы красивая, женственная и нежная», «Вообще не меняется», «Какое идеальное лицо», — стали писать в Сети.