«Время не властно»: Алсу показала, как выглядит без фотошопа — загорелая красотка в платье с декольте на отдыхе

На этот раз Алсу устроила прогулку в Стамбуле. Она облачилась в белое платье макси на запах с глубоким декольте. Наряд с эффектом стройности дополнили сланцы. Она решила прокатиться на яхте. Певица поделилась не только снимками, но и видео. Она показала, как выглядит без фотошопа. Артистка была с нежным макияжем.

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