Наталья Рудова в стрингах блеснула своими сочными ягодицами в море: выпятила упругий «поплавок» перед народом

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру в кино. Многие удивляются тому, что она до сих пор не замужем. Звезда сериала «Татьянин день» тщательно следит за внешностью и хвастается точеной фигурой. Недавно она призналась, что похудела. Актриса улетела отдыхать в Турцию, где каждый день загорает и купается. В соцсетях она делится пикантными кадрами.
На этот раз Рудова решила покататься на яхте. Она предпочла позагорать на палубе, а потом нырнула в воду. Блондинка в черном мини-бикини плавала с ластами и маской. Она подставила солнцу свои ягодицы. С яхты ее сняли на камеру, запечатлев с откровенного ракурса. Солнце ласкало ее упругие выпуклости фигуры.
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На этот раз Рудова сразила народ. Многие отметили, что она могла бы сыграть русалочку в кино. «Ну просто шикарная», «Какой вид», «Вам и хвост не нужен», «До чего вы красивая», «Фигура вызывает зависть», «Ох, какая богиня», «Смотришь и слюна появляется», «Смелый купальник», — стали писать подписчики.