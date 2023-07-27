Наталья Рудова в стрингах блеснула своими сочными ягодицами в море: выпятила упругий «поплавок» перед народом

На этот раз Рудова решила покататься на яхте. Она предпочла позагорать на палубе, а потом нырнула в воду. Блондинка в черном мини-бикини плавала с ластами и маской. Она подставила солнцу свои ягодицы. С яхты ее сняли на камеру, запечатлев с откровенного ракурса. Солнце ласкало ее упругие выпуклости фигуры.

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