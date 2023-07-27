«Есть чем удивить»: Татьяна Навка в белоснежном костюме с юбкой макси отметилась в Китае

В соцсетях Навка поделилась новыми фото. Она предстала в белоснежном костюме с юбкой макси. Модный лук дополняли кроссовки и черная сумка. Фигуристка подчеркнула свою талию. Она позировала на фоне высоток и копии Эйфелевой башни в Макао.

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