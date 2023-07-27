«Есть чем удивить»: Татьяна Навка в белоснежном костюме с юбкой макси отметилась в Китае

Татьяна Навка уже много лет выступает на льду. Она стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. После завершения карьеры в большом спорте она стала создавать красочные ледовые шоу. Порой в них принимает участие ее дочка Надежда, которой восемь лет. Этим летом звезда не прекращала тренировки. А 27 июля неожиданно прилетела в Китай.
В соцсетях Навка поделилась новыми фото. Она предстала в белоснежном костюме с юбкой макси. Модный лук дополняли кроссовки и черная сумка. Фигуристка подчеркнула свою талию. Она позировала на фоне высоток и копии Эйфелевой башни в Макао.
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«Утро. Макао. Китай. Работаем над продвижением наших сказок на международном уровне! Нам есть чем удивить и покорить мирового зрителя», – заявила фигуристка.
Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды