Дарья Пынзарь о переезде в турецкие апартаменты: «...Все через одно место»

Дарья Пынзарь познакомилась со своим мужем Сергеем на проекте «Дом-2». У пары получилось построить свою любовь. Супруги несколько лет живут в Турции. Они воспитывают двоих детей и развивают семейный бизнес по продаже недвижимости на побережье.

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Не так давно пара смогла приобрести собственную квартиру. Дарья с нетерпением ждала окончания ремонта. И вот момент настал. Но случилось непредвиденное. Супруги Пынзарь потеряли ключи от новых апартаментов.

«Мы собирали сейчас вещи, собирались перевезти половину и поняли, что потеряли ключи от новой квартиры. Это ужас. Слава Богу, у нас есть ключи у ремонтников, а то понимаете, в каком мы состоянии, уже на стадии переезда, чемоданы стоят. А ключей нет! Надеюсь, что это к чему-то хорошему. Надо быть внимательнее, сейчас наделаю копий. Расстроилась я, хочется уже скорее переехать, а все через одно место», — пожаловалась в своем блоге Дарья.

К слову, это не единственная пропажа, о которой рассказывала Пынзарь. Не так давно она потеряла важные документы. И, к сожалению, их нельзя восстановить так быстро, как ключи.