Нюша устроила жаркие танцы в спальне: сверкнула нижним бельем, виляя своими «сочными» формами

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не перестает давать концерты. Лишь после вторых родов певица брала паузу, чтобы восстановиться. Теперь она занимается спортом, йогой, предстает в ярких образах и не стесняется показывать фигуру в облегающих нарядах. Этим летом она много путешествует. На этот раз звезда сняла пикантное видео в спальне.
На кадрах Нюша предстала в шортах и укороченной рубашке. Она стала танцевать, изгибаясь перед камерой. Певица продемонстрировала лицо без макияжа. Она так активно двигалась, что засветила нижнее белье. Лифчик выглянул из-под рубашки. Артистка с распущенными волосами наслаждалась моментом.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Нюша похудела. «Ого, шикарная», «Какой плоский живот», «Танцует лучше, чем поет», «Ну прям богиня», «Ох, какие формы», «Танцы для мужа?», «Вот как надо подогревать отношения», — стали писать в Сети.