Брутян в черном мини-бикини поплескалась в бассейне с Прилучным: блеснула пышными полушариями груди во всей красе

Примечательно, что Прилучный взял с собой также детей от первого брака с Агатой Муцениеце. Сын Тимофей и дочка Мия успели подружиться с новой избранницей отца. Также Брутян впервые привезла к океану малыша Микаэля. На этот раз жена Павла поделилась новыми кадрами. Она показала, как падчерица плескается в бассейне, а потом и сама искупалась. Зепюр в черном мини-бикини блеснула пышным бюстом.

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