Брутян в черном мини-бикини поплескалась в бассейне с Прилучным: блеснула пышными полушариями груди во всей красе

Павел Прилучный уже давно стал известным в России. Он активно строит карьеру актера. Зрители знают его по многим проектам, включая сериал «Мажор». Примечательно, что в прошлом году он снова женился. Его избранницей стала коллега Зепюр Брутян. Недавно у пары родился сын Микаэль. Два месяца артистка занималась спортом. А накануне звездная семья прилетела отдыхать на Мальдивы.
Примечательно, что Прилучный взял с собой также детей от первого брака с Агатой Муцениеце. Сын Тимофей и дочка Мия успели подружиться с новой избранницей отца. Также Брутян впервые привезла к океану малыша Микаэля. На этот раз жена Павла поделилась новыми кадрами. Она показала, как падчерица плескается в бассейне, а потом и сама искупалась. Зепюр в черном мини-бикини блеснула пышным бюстом.
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Прилучный обнял возлюбленную и поцеловал. Он с радостью плавает с детьми и веселится. Поклонники отметили, что звездная семья выглядит счастливой. Многие посчитали, что Брутян отлично выглядит, хоть и родила совсем недавно. Напомним, что экс-жена Павла в это время улетела в Италию. Она заявила, что готова искать себе жениха.
Зепюр Брутян и Мия Прилучная. Фото: соцсети звезды