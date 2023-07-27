Рудова повязала полотенце на свои округлости фигуры: полушария груди в стадии прожарки — пикантный вид

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она стала известной персоной. Зрители ее знают по сериалу «Татьянин день». Примечательно, что она восхищает многих своей спортивной фигурой. В 39 лет актриса держит себя в форме. Она также любит носить смелые наряды, дразня мужчин. Этим летом звезда отдыхает в Турции, где красуется в бикини.
На этот раз Рудова провела время на яхте. Она решила поделиться пикантным видео. Актриса обернулась в полотенце. Она сдавила свои пышные полушария груди, которые подставила солнцу. Блондинка хотела выпить кофе, а потом заменила его на бокал с прохладительным напитком. Влажная кожа блестела в лучах солнца.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Рудова. Многие оценили ее формы. «Шикарное утро», «Вот это фигурка», «Полотенце прикрыло не все», «Бесподобная», «Какое декольте», «Это так роскошно», «Смотрится впечатляюще», «Как хороша», — стали писать подписчики.