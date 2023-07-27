Екатерина Климова показала пикантный снимок: «Годы и дети только украсили, а не состарили»

На фото актриса предстала в кружевном бюстгальтере, который выгодно подчеркнул ее соблазнительную грудь. Фанаты тут же забросали Екатерину комплиментами.

«Годы и дети только украсили, а не состарили», «Как всегда красотка», «Ух какая!!! Ух какая!! Мечта!!!», «Красивая женщина, смотрел фильмы с вами, обаяние зашкаливает, когда-нибудь схожу в театр на вас, если доеду, к нам далеко», — стали писать поклонники.