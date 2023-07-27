«Я счастлива»: Агата Муцениеце в мини-бикини обнажила свои изящные формы на балконе в Италии — лифчик сползает вниз

Примечательно, что Агата остановилась в отеле в Форте-дей-Марми. Она не скрывает, что приехала ради премьеры фильма, в котором снялась. Но устроим 27 июля актриса вышла на балкон. Она покрасовалась в купальнике, оголив свой плоский живот. Муцениеце была без макияжа. Лифчик-бандо сползал вниз с груди.

«Я счастлива!» – заявила она.

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