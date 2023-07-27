«Я счастлива»: Агата Муцениеце в мини-бикини обнажила свои изящные формы на балконе в Италии — лифчик сползает вниз

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она многим полюбилась благодаря роли в сериале «Закрытая школа». А после развода с Павлом Прилучным она стала чаще сниматься в новых проектах и даже получила роль в кабаре театре, где блистает в откровенных нарядах. Актриса похудела, а также обновила гардероб. Накануне она улетела в Италию.
Примечательно, что Агата остановилась в отеле в Форте-дей-Марми. Она не скрывает, что приехала ради премьеры фильма, в котором снялась. Но устроим 27 июля актриса вышла на балкон. Она покрасовалась в купальнике, оголив свой плоский живот. Муцениеце была без макияжа. Лифчик-бандо сползал вниз с груди.
«Я счастлива!» – заявила она.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие отметили, что она выглядит еще более стройной. «Какая хрупкая», «Вот это фигурка», «Как классно», «В шикарной форме», «Просто богиня», "Вот это талия","Идеальный животик«, «Прям модель», — стали писать подписчики.