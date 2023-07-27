«Мне бы подошла эпоха Османской империи»: Алсу в воздушном платье на запах предстала у дворца султана Абдул-Азиза в Стамбуле

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она является одной из самых известных исполнительниц уже больше 20 лет. Артистка продолжает строить карьеру. Многие восхищаются ее моложавой внешностью и чувством стиля. Зачастую она появляется на публике в роскошных платьях, а также в современных аутфитах. На этот раз звезда отправилась в путешествие.
На этот раз Алсу прилетела в Стамбул. Она решила поделиться новыми снимками. Певица вышла на променад в белом воздушном платье макси на запах. Наряд скрыл изъяны фигуры и выгодно подчеркнул изящную линию ключиц. Артистка распустила волосы и украсила лук подвеской Chanel. Она позировала у пятизвездочного отеля сети Kempinski, который занимает воссозданное из руин здание дворца султана Абдул-Азиза.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
«Мне кажется, мне бы подошла эпоха Османской империи.. Алсу-султан, звучит?» — заявила она.
Поклонники восхитились ее образом. Многие отметили, что она могла бы сняться в турецком сериале «Великолепный век». «Вау! Я бы с большим удовольствием посмотрела с вашим участием сериал», «Как вам идет», «Шикарное платье», «Да, вы прекрасная султанша», — стали писать в Сети.
Алсу. Фото: соцсети звезды