«Мне бы подошла эпоха Османской империи»: Алсу в воздушном платье на запах предстала у дворца султана Абдул-Азиза в Стамбуле

На этот раз Алсу прилетела в Стамбул. Она решила поделиться новыми снимками. Певица вышла на променад в белом воздушном платье макси на запах. Наряд скрыл изъяны фигуры и выгодно подчеркнул изящную линию ключиц. Артистка распустила волосы и украсила лук подвеской Chanel. Она позировала у пятизвездочного отеля сети Kempinski, который занимает воссозданное из руин здание дворца султана Абдул-Азиза.

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