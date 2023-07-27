«Мне бы подошла эпоха Османской империи»: Алсу в воздушном платье на запах предстала у дворца султана Абдул-Азиза в Стамбуле

Алсу. Фото: соцсети звезды

Певица оказалась поклонницей турецкой культуры. Звезда поделилась кадрами из путешествия.

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она является одной из самых известных исполнительниц уже больше 20 лет. Артистка продолжает строить карьеру. Многие восхищаются ее моложавой внешностью и чувством стиля. Зачастую она появляется на публике в роскошных платьях, а также в современных аутфитах. На этот раз звезда отправилась в путешествие. 

На этот раз Алсу прилетела в Стамбул. Она решила поделиться новыми снимками. Певица вышла на променад в белом воздушном платье макси на запах. Наряд скрыл изъяны фигуры и выгодно подчеркнул изящную линию ключиц. Артистка распустила волосы и украсила лук подвеской Chanel. Она позировала у пятизвездочного отеля сети Kempinski, который занимает воссозданное из руин здание дворца султана Абдул-Азиза.

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Алсу. Фото: соцсети звезды

«Мне кажется, мне бы подошла эпоха Османской империи.. Алсу-султан, звучит?» — заявила она. 

Поклонники восхитились ее образом. Многие отметили, что она могла бы сняться в турецком сериале «Великолепный век». «Вау! Я бы с большим удовольствием посмотрела с вашим участием сериал», «Как вам идет», «Шикарное платье», «Да, вы прекрасная султанша», — стали писать в Сети.

 

Алсу. Фото: соцсети звезды

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