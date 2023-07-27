Юлия Ефременкова рассказала о страшном эпизоде из своего детства: она потеряла брата

Юлия Ефременкова воспитывает двоих сыновей — Кристиана и Даниэля. И с удовольствием рассказывает о материнских буднях в своем блоге. Она делится с аудиторий всеми подробностями. Даже питание детей не остается за кадром.

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Близнецам уже десять месяцев, однако звезда «Дома-2» не торопится переводить малышей на твердую пищу.

Внимательные подписчики спросили у Юлии, почему ее дети до сих пор едят только пюре. И молодая мать призналась, что дело в ее детской психологической травме.

Ефременкова рассказала о том, что у нее был двоюродный брат. Мальчик очень болел. Родители дали ему таблетку от температуры. Он подавился и умер. Никто не смог ничего сделать.