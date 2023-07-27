Бородина в одном халатике игриво похвасталась загорелыми прелестями фигуры: на диване разлеглась без макияжа

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной. Она продолжает работать на телевидении. Зачастую телеведущая появляется на светских раутах и премиях. В 40 лет она старается держать себя в форме. После развода с Курбаном Омаровым звезда стала заниматься спортом. Этим летом на месяц она сняла виллу в Турции, где отрывается с родными и друзьями.
На этот раз Бородина решила поделиться кадрами, на которых отдыхает в доме. Пока ее мама готовила на кухне, телеведущая разлеглась на диване. Она предстала в одном халате. Светская львица была без макияжа, с кремом на лице. На голове Ксении было полотенце. Она задрала ножку и похвасталась своими загорелыми прелестями. Звезда заявила, что выглядит не загорелой.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Бородина. Многие отметили, что за минувший месяц она стала еще стройнее и подтянутее. «Да, загорела, как уголек», «Так разлеглась на диване», «Выглядит, как боярыня», «Ого, прям без белья?», «Ксения стала часто оголяться», «Типо такая домашняя, но выглядит слишком шикарно», — стали писать в Сети.