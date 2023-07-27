Бородина в одном халатике игриво похвасталась загорелыми прелестями фигуры: на диване разлеглась без макияжа

На этот раз Бородина решила поделиться кадрами, на которых отдыхает в доме. Пока ее мама готовила на кухне, телеведущая разлеглась на диване. Она предстала в одном халате. Светская львица была без макияжа, с кремом на лице. На голове Ксении было полотенце. Она задрала ножку и похвасталась своими загорелыми прелестями. Звезда заявила, что выглядит не загорелой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».