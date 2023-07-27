Наташа Королева рассказала о том, как на ее карьеру повлиял Валентин Юдашкин

Наташа Королева познакомилась с Валентином Юдашкиным в далеком 1989 году. Юную певицу привел к модельеру композитор Игорь Николаев.

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Артистка в то время работа над программой шоу «Дельфин и Русалка». И ей нужно было выбрать подходящие для него наряды.

Модельер сразу подметил, что публика Королевой видит в ней не гламурную диву, а свою девчонку. И дал артистке совет, которому она следует до сих пор.

«У тебя сценический образ «девчонка с нашего двора». А во дворе люди не одеваются от-кутюр. Всегда это помни», — сказал Юдашкин.

С тех пор Королева ни разу не отступала от этого принципа. Артистка признается, что иногда у нее появляется желание выглядеть по-настоящему гламурно. Но она вспоминает слова модельера и сдерживает свой порыв.

«И с тех пор, как бы мне ни хотелось порой блеснуть на сцене самыми модными и шикарными одеждами, я всегда помнила совет Вали и не «перегламуривалась». Останавливала себя…» — поделилась артистка.

Источник: 7days.ru