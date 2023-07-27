Ягудин высмеял Волочкову – обулся в стулья: каблучками цок-цок-цок

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Волочкова недавно выступала на мероприятии с вокальным номером. Для выхода на сцену она нарядилась в деловой костюм, а вот обувь подобрала оригинальную – на огромной платформе. Именно этот выбор и высмеял Ягудин. Он встал на два стула, привязав себя к ним, и пытался вышагивать, исполняя песню. Балерина пока никак не отреагировала на такой ремейк.