Ягудин высмеял Волочкову – обулся в стулья: каблучками цок-цок-цок

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин давно мог бы составить конкуренцию резидентам Comedy Club. У его чувства юмора уже целая армия поклонников, а шутки рождаются даже в самых несмешных ситуациях. В своем новом видео спортсмен решил посмеяться над стилем Анастасии Волочковой, и вот что из этого вышло.
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Волочкова недавно выступала на мероприятии с вокальным номером. Для выхода на сцену она нарядилась в деловой костюм, а вот обувь подобрала оригинальную – на огромной платформе. Именно этот выбор и высмеял Ягудин. Он встал на два стула, привязав себя к ним, и пытался вышагивать, исполняя песню. Балерина пока никак не отреагировала на такой ремейк.