«Миша богат»: какой гонорар Боярский получает за 40-минутное выступление на корпоративе

Актер театра и кино Михаил Боярский получает небольшую пенсию. Выяснилось, что знаменитому петербуржцу ежемесячно от государства приходит чуть больше, чем в среднем по стране. Об этом рассказал театральный продюсер и промоутер, основатель компании «Ру-концерт» Евгений Морозов. Правда, сам «советский Д’Артаньян» на нее не жалуется — некогда. Работы много, и гонорары неплохие — вот где размер впечатляет.