«Миша богат»: какой гонорар Боярский получает за 40-минутное выступление на корпоративе

Актер театра и кино Михаил Боярский получает небольшую пенсию. Выяснилось, что знаменитому петербуржцу ежемесячно от государства приходит чуть больше, чем в среднем по стране. Об этом рассказал театральный продюсер и промоутер, основатель компании «Ру-концерт» Евгений Морозов. Правда, сам «советский Д’Артаньян» на нее не жалуется — некогда. Работы много, и гонорары неплохие — вот где размер впечатляет.
«Михаилу Боярскому капает всего по 20 тысяч рублей в месяц (пенсии. — Прим. ред.). Но Миша и так богат, у него корпоратив стоит в среднем миллион рублей за 40-минутный концерт», — рассказал Морозов сайту kp.ru.
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