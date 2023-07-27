Рудова в мини-юбке закинула ножку на мотобайк: рукой по бедру водит, глазки зажмурила

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова улетела отдыхать в Турцию. На вилле она не сидит, а старается активно проводить время. Например, днем с друзьями актриса отправилась на морскую прогулку, а вечером прокатилась на мотобайке по Кемеру.
Наталья Рудова. Фото: соцсети
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Разумеется, без новых фотографий Наталья своих фолловеров в Сети не оставила. Она нарядилась в комплект, состоящий из топа бандо и мини-юбки с ягодным принтом, и закинула одну ножку на байк. Зрительскому взору предстали стройные бедра Натальи, по которым она, жмурясь, повела рукой.