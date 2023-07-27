Раскрыт размер пенсии Михаила Боярского: лучше присядьте

Многие звезды кино и эстрады по выходе на пенсию продолжают трудиться. И, по большей части, причина на это у селебрити такая же, как у простых пенсионеров – маленькая выплата. Стало известно, какую пенсию сегодня получает народный артист России, актер и исполнитель Михаил Боярский. И она удивит многих россиян, поскольку не так велика, как считали некоторые поклонники.

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Звезда фильмов «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Узник замка Иф» проживает в Санкт-Петербурге, и известно, что размер пенсии серьезно зависит от места жительства у звезд.

«В Москве у артистов еще хорошая пенсия - тысяч 17 и к ней надбавка от города в 30 тысяч рублей. А в Санкт-Петербурге, например, такого нет. Михаилу Боярскому капает всего по 20 тысяч рублей в месяц», - раскрыл информацию театральный продюсер и промоутер, основатель компании «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов.

Боярский может не обращать внимания на такую скудную выплату, ведь имеет другой доход Он много работает на корпоративах и за 40-минутное выступление берет в среднем миллион рублей гонорара.

По материалам сайта kp.ru