Мокрая Рудова в бикини выставила пышный бюст напоказ: лямки еле держат

Актриса Наталья Рудова, как и многие звезды, поспешила на море. Вместе с друзьями она поселилась на вилле в турецком Кемере и наслаждается уединенным отдыхом, теплым морем, жарким солнышком. Чтобы разнообразить будни, красотка отправилась на прогулку на яхте и, разумеется, взяла с собой смартфон – делать контент для соцсетей.

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С яхты Рудова позировала в бикини. На селфи, которым поделилась звезда, она продемонстрировала пышные формы в черном лифе. Фолловеры заметили, что их любимица поправилась. Сама звезда старается соблюдать диету на отдыхе, но пока безуспешно.