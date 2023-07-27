Юлия Михалкова в купальнике с разрезами показала, чем богата: формы – глаз не отвести

Юлия Михалкова успела этим летом побывать в Турции. Она выбрала небольшой отель и несколько дней отдыхала в уединении и тишине. Оттуда красотка привезла впечатления и красивые фотографии.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Разместившись в красивой лагуне с чистейшей водичкой, Михалкова в купальнике с разрезами изящно позировала на камеру. Звезда не зря долго и упорно потела в спортзале всю зиму – она заметно похудела и приобрела соблазнительную фигуру.

Напомним, Михалкова прославилась благодаря шоу «Уральские пельмени». Несколько лет назад она оставила проект и стала телеведущей и театральной актрисой.