Галкин* в Юрмале навестил Вайкуле: «И уехал в закат»

Максим Галкин* воссоединился с семьей – женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри в Латвии. Он давно их не видел, поскольку теперь зарабатывает по всему миру. Гастроли тянутся уже полтора года, артист исколесил весь мир. Теперь ему предстоит выступить в Прибалтике.

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Будет ли Галкин* с женой выходить на сцену фестиваля «Рандеву», который стартует на днях у Лаймы Вайкуле, пока неясно. Но с организатором шоу он уже встретился – заглянул в Лайме, с которой поселился по соседству. Вайкуле засняла только финал встречи, как муж Примадонны на велике стартует с ее двора восвояси. «И он уехал в закат», - подписала видео артистка.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.