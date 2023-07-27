«Цыганский табор»: Водонаева – про семейство Прилучного на отдыхе

Экс-звезда «Дома-2», блогер Алена Водонаева в своем Telegram прошлась по семье Павла Прилучного. Актер улетел отдыхать с мамой, женой и младенцем, а также двумя детьми от предыдущего брака на Мальдивы. Именно это и задело светскую львицу.

«Актер Павел Прилучный вместе с супругой, новорожденным ребенком и двумя детьми от предыдущего брака уехали на отдых. Глядя на подобные фотографии, я понимаю, почему я уже более 10 лет встречаюсь только с молодыми мужчинами без детей. Мне не нужен цыганский табор», - написала звезда реалити.

Водонаева привела себя в пример: у ее бойфрендов нет детей от предыдущих отношений, да она, мол, и не вынесла бы их, поскольку собственного сына хватает.

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