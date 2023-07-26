Дженнифер Лопес в мерцающем платье с открытой спиной оторвалась в день рождения: устроила танцы на столе (фото)

Дженнифер Лопес уже давно стала известной персоной. Она выступала во многих странах, а армия ее фанатов начитывает почти 250 миллионов человек. Певица славится не только своими треками, но и внешностью. Она обладает фигурой с пышной пятой точкой. Также артистка восхищает людей моложавым видом. На днях она отметила свое 54-летие.
В честь дня рождения Лопес устроила вечеринку. Она облачилась по такому случаю в мерцающее платье макси с отрытой спиной. Артистка подчеркнула свои женственные формы. Она собрала волосы в тугой хвост и сделала нежный макияж с акцентом на глаза. Дженнифер в какой-то момент забралась на стол и устроила танцы. Народ наблюдал за тем, как веселится звезда.
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«Настроение на день рождения... весь месяц!! Всегда хороший день, когда Лола приходит поиграть» – заявила звезда.
Поклонники были сражены не только образом именинницы. Многие отметили, что в душе ей 18 лет, раз она так умеет отрываться.