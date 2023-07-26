Дженнифер Лопес в мерцающем платье с открытой спиной оторвалась в день рождения: устроила танцы на столе (фото)

В честь дня рождения Лопес устроила вечеринку. Она облачилась по такому случаю в мерцающее платье макси с отрытой спиной. Артистка подчеркнула свои женственные формы. Она собрала волосы в тугой хвост и сделала нежный макияж с акцентом на глаза. Дженнифер в какой-то момент забралась на стол и устроила танцы. Народ наблюдал за тем, как веселится звезда.

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