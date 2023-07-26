На этот раз Лера нежилась у бассейна. Она уже поплавала и просто сидела, надев поверх купальника футболку. Блондинка также украсила прическу банданой. Подруга решила повеселиться. Она начала бегать за телеведущей, а потом подхватила ее на руки и унесла к бассейну, бросив в воду. Кудрявцева сопротивлялась, размахивала ногами. Однако она намочила свои прелести. При этом ее тапочки уплыли.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».