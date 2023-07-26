Оторвалась с друзьями: Кудрявцеву в одной футболке бросили в бассейн — плюхнулась своими прелестями в воду (видео)

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

Подружка решила поразвлечься и намочила телеведущую в Болгарии на глазах людей.

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она продолжает вести такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Блондинка всегда старается выглядеть безупречно. Недавно она улетела отдыхать в Болгарию. Там телеведущая проводит время с дочкой Марией и подругами. Звезда не стесняется демонстрировать фигуру в бикини. 

На этот раз Лера нежилась у бассейна. Она уже поплавала и просто сидела, надев поверх купальника футболку. Блондинка также украсила прическу банданой. Подруга решила повеселиться. Она начала бегать за телеведущей, а потом подхватила ее на руки и унесла к бассейну, бросив в воду. Кудрявцева сопротивлялась, размахивала ногами. Однако она намочила свои прелести. При этом ее тапочки уплыли. 

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«Она меня недолюбливает, шугает и  я ее боюсь», – шутливо заявила звезда.

Поклонники отметили, что в 52 года Лера отлично выглядит. Другие восхитились тем, что она умет веселится с друзьями, забыв про возраст. 

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