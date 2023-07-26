«Жениха будем искать?»: Агата Муцениеце уехала в Италию назло бывшему

26 июля Прилучный устроил отпуск. Он прилетел с молодой женой и крохой-сыном на Мальдивы. С собой актер взял и детей от первого брака: сына Тимофея и дочку Мию. В это время Муцениеце тоже отправилась в путешествие. Она поделилась кадрами из аэропорта. Артистка сообщила, что летит в Италию и предвкушает много новых впечатлений.

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