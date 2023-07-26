«Жениха будем искать?»: Агата Муцениеце уехала в Италию назло бывшему

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. У нее появилась армия поклонников после того, как она снялась в сериале «Закрыта школа». Долгое время актриса была в браке с Павлом Прилучным, но в 2022 году они развелись. Теперь звезда сериала «Мажор» живет с новой избранницей Зепюр Брутян. Она недавно родила ему сына Микаэля. А вот Агата не торопится снова выходить замуж.
26 июля Прилучный устроил отпуск. Он прилетел с молодой женой и крохой-сыном на Мальдивы. С собой актер взял и детей от первого брака: сына Тимофея и дочку Мию. В это время Муцениеце тоже отправилась в путешествие. Она поделилась кадрами из аэропорта. Артистка сообщила, что летит в Италию и предвкушает много новых впечатлений.
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«Так ну я набрала нарядного! Жениха будем искать?» – заявила Агата.
Поклонники были рады, что она заговорила о личной жизни. Многие надеются, что актриса обретет свое счастье.