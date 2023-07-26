Мокрая Рудова без футболки продемонстрировала свои «пышки» на яхте: грудь зазывно выглядывает из лифчика

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Одни ее знают по сериалу «Татьянин день», а другие видели ее в образе роковой красотки в картине «Жизнь по вызову». В обычной жизни блондинка часто оказывается в центре внимания. В свои 39 лет она держит себя в форме, а также любит носить смелые наряды. Недавно звезда улетела в Турцию.
На этот раз Наталья делится не только пляжными фото. Она взяла с собой множество купальников. Актриса очередной день провела на яхте. Она сняла футболку и нежилась на солнцу в черном лифе. Блондинка обнажила свою пышную грудь, которая не уместилась в купальник. Рудова только искупалась в море, поэтому ее волосы были влажные, как и лиф, прилипший к прелестям.
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Поклонники отметили, что Рудова умеет впечатлять. Многие были сражены ее фигурой. А некоторые парни признались, что она лишила их сна. «Ох, вот это богиня», «Сколько у вас купальников?», «Есть на что посмотреть», «Идеальное декольте», «Повезло капитану яхты! С ним такая красотка», «Лифчик маловат», — стали писать в Сети.