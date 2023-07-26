Мокрая Рудова без футболки продемонстрировала свои «пышки» на яхте: грудь зазывно выглядывает из лифчика

На этот раз Наталья делится не только пляжными фото. Она взяла с собой множество купальников. Актриса очередной день провела на яхте. Она сняла футболку и нежилась на солнцу в черном лифе. Блондинка обнажила свою пышную грудь, которая не уместилась в купальник. Рудова только искупалась в море, поэтому ее волосы были влажные, как и лиф, прилипший к прелестям.

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