Савельева понежилась в объятиях Сафонова на побережье в Израиле — семейная идиллия (видео)

На этот раз Саша решила поделиться личными кадрами. Она выложила видео, где запечатлена с мужем на побережье Средиземного моря. Певица была в льняном костюме со струящими брюками и жилеткой. Она понежилась в объятиях Сафонова. Он даже поцеловал ее с нежностью. А потом Савельева прижалась к его мускулистой спине.

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