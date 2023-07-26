Савельева понежилась в объятиях Сафонова на побережье в Израиле — семейная идиллия (видео)

Саша Савельева много лет выступает на сцене. Она выступала раньше в составе группы «Фабрика», но покинула коллектив, когда родила первенца. Артистка вместе с мужем Кириллом Сафоновым растит сына Леона. Они скрывают его лицо, но все чаще показывают кадры с малышом, где видно его прическу, наряд и рост. Этим летом супруги были в Израиле.
На этот раз Саша решила поделиться личными кадрами. Она выложила видео, где запечатлена с мужем на побережье Средиземного моря. Певица была в льняном костюме со струящими брюками и жилеткой. Она понежилась в объятиях Сафонова. Он даже поцеловал ее с нежностью. А потом Савельева прижалась к его мускулистой спине.
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Поклонники были впечатлены идиллией. Саша призналась, что сняла клип на новую песню и скоро устроит премьеру. «Замечательные, талантливые, красивые!», «Самая красивая пара в шоу-бизнесе», «Какая вы гармоничная пара!», «Ну какие же классные! Красивые!», «Хорошенькие вы какие», «Очень счастливые», — стали писать подписчики.