Клава Кока в прозрачной юбке засветила «межножье» на публике: народ в первых рядах ахнул

На этот раз Клава выступила на публике. Она приготовила несколько образов для фестиваля, который прошел в Москве. В соцсети оказались кадры, где певица выходит на сцену в кожаном жакете и прозрачной юбке фиолетового цвета с разрезами. Струящий наряд позволил ей оголить ножки. Кока едва прикрыла сокровенное. Ветер буквально сдул часть юбки.

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