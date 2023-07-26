Клава Кока в прозрачной юбке засветила «межножье» на публике: народ в первых рядах ахнул

Клава Кока уже больше 5 лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей. Теперь певица регулярно снимается в разных шоу. Она старается всегда выглядеть броско. Блондинка недавно даже согласилась сняться в проекте, где будет искать себе жениха. В 27 лет звезда мечтает о семье и детях. При этом многих парней она отвергла только за последние полгода.
На этот раз Клава выступила на публике. Она приготовила несколько образов для фестиваля, который прошел в Москве. В соцсети оказались кадры, где певица выходит на сцену в кожаном жакете и прозрачной юбке фиолетового цвета с разрезами. Струящий наряд позволил ей оголить ножки. Кока едва прикрыла сокровенное. Ветер буквально сдул часть юбки.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были ошарашены. Многие ахнули после увиденного. «Ну умеет удивлять», «Каждый образ — бомба», «Какая юбка! Все видно», «Хоть трусики надела», «Напомнила нимфу», «Клава, что за наряд! Тряпицы болтаются», «Проказница в деле», — стали писать подписчики.