«Достигла прекрасной формы тела»: Бузова в топике и юбке макси цвета мандарина скрыла изъяны фигуры, сразив фанатов

27 июля Ольга сообщила, что стартовал последний съемочный день нового сезона шоу «Звезды в Африке». Она предстала в топике и юбке макси мандаринового цвета. Телеведущая скрыла изъяны фигуры. Она покружилась на улице. Артистка предпочла оголить живот. При этом Бузова была без лифчика. Она все реже носит белье летом.

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