«Достигла прекрасной формы тела»: Бузова в топике и юбке макси цвета мандарина скрыла изъяны фигуры, сразив фанатов

Ольга Бузова уже больше 19 лет работает на телевидении. Она продолжает вести популярные проекты. Артистка предпочитает появляться на публике в ярких образах. В последние годы она все чаще щеголяет в откровенных нарядах. Этим летом телеведущая провела месяц на съемках в Африке. Примечательно, что она там красовалась в бикини и платьях.
27 июля Ольга сообщила, что стартовал последний съемочный день нового сезона шоу «Звезды в Африке». Она предстала в топике и юбке макси мандаринового цвета. Телеведущая скрыла изъяны фигуры. Она покружилась на улице. Артистка предпочла оголить живот. При этом Бузова была без лифчика. Она все реже носит белье летом.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Ольга. Многие отметили, что она постройнела. Подписчики посчитали, что месяц тренировок дал свой результат. «Достигла прекрасной формы тела», «Ну прекрасный образ», «Оля, ну прям конфетка», «Похоже, что лучший наряд сезона найден», «Прям шикарные бедра, талия», — стали писать в Сети.