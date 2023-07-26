Умерла исполнительница хита Nothing Compares 2 U Шинейд О"Коннор

Умерла известная ирландская певица Шинейд О"Коннор, исполнительнице всемирно известного хита Nothing Compares 2 U было 56 лет.
«С большой грустью мы сообщаем о кончине нашей любимой Шинейд. Ее семья и друзья опустошены и просят уединения в это очень трудное время», - со ссылкой на родных певицы сообщило одно из ирландских изданий.
Вокалистка скончалась после борьбы с онкологическим заболеванием. Год назад Шинейд О"Коннор пережила страшную трагедию, которая еще сильнее подорвала ее здоровье - скончался 17-летний сын звезды Шейн. После его кончины Шинейд О"Коннор объявила об отмене всех своих концертов.
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Одним из первых российских знаменитостей память Шинейд О"Коннор почтил телеведущий Андрей Малахов. Он разместил в телеграм-канале видео с записью хита певицы Nothing Compares 2 U.
«Песня комнаты 608 в общежитии МГУ… Моя молодость… RIP Sinéad O'Connor», - написал Андрей Малахов.
По материалам The Irish Times