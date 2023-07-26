Наталья Рудова в крохотном купальнике выставила свои «сладкие» выпуклости напоказ: грудь вся масле блестит

Наталья Рудова уже больше 10 лет играет в кино. Она регулярно пополняет копилку со своими работами. Зачастую ей предлагают роли роковых красотой, как в сериале «Жизнь по вызову». В обычной жизни артистка тоже привлекает к себе внимания, так как носит смелые наряды и публикует пикантные фото. На этот раз звезда улетела в Турцию на отдых.
На этот раз Рудова решила покататься на яхте. Она стала позировать на палубе, принимая солнечные ванны. Блондинка облачилась в алое мини-бикини. Она выставила напоказ выпуклости своей фигуры. Актриса предпочла оголить свои прелести. На бедра она повязала алую тряпицу. Наталья намазала грудь маслом, поэтому декольте блестело.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что Наталья лишила фанатов дара речи. «Такой ровный загар!», «Боже, какая красота», «Богиня! Мой идеал!», «Фигурка прям манящая», «Смотришь и восхищаешься», «Ох, вот это шикарные формы», «Грудь, как два прекрасных персика», — стали писать подписчики.