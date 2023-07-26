Наталья Рудова в крохотном купальнике выставила свои «сладкие» выпуклости напоказ: грудь вся масле блестит

На этот раз Рудова решила покататься на яхте. Она стала позировать на палубе, принимая солнечные ванны. Блондинка облачилась в алое мини-бикини. Она выставила напоказ выпуклости своей фигуры. Актриса предпочла оголить свои прелести. На бедра она повязала алую тряпицу. Наталья намазала грудь маслом, поэтому декольте блестело.

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