Майя Донцова из «Дома-2» объявила о беременности

Бывшая участница «Дома-2» Майя Донцова заинтриговала подписчиков микроблога, разместив снимок положительного теста на беременность. В кадре запечатлен и молодой человек, от которого, вероятно, и наступила эта самая беременность.
Ничего объяснять под снимком Майя Донцова не стала, пригласив фолловеров за подробностями в истории. Зайдя туда, куда их позвали, фанаты испытали разочарование и чувство неловкости.
Как выяснилось, Майя Донцова разместила чужой тест на беременность. Малыша ждет не она, а ее подруга.
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Тест на беременность от Майи Донцовой. Фото: соцсети
Подписчики почувствовали себя обманутыми и набросились на Майю Донцову, которая в погоне за популярностью решилась на столь дешевый трюк.
«Кроме бреда, уже не знают, чем зацепить», «Тест на овуляцию или подруга беременна... А интрига будет неделю», «Для чего выкладывать чужой тест? Вводить людей за нос?» - недоумевают в Сети.