Майя Донцова из «Дома-2» объявила о беременности

Бывшая участница «Дома-2» Майя Донцова заинтриговала подписчиков микроблога, разместив снимок положительного теста на беременность. В кадре запечатлен и молодой человек, от которого, вероятно, и наступила эта самая беременность.

Ничего объяснять под снимком Майя Донцова не стала, пригласив фолловеров за подробностями в истории. Зайдя туда, куда их позвали, фанаты испытали разочарование и чувство неловкости.

Как выяснилось, Майя Донцова разместила чужой тест на беременность. Малыша ждет не она, а ее подруга.

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