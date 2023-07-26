Майя Донцова из «Дома-2» объявила о беременности

Майя Донцова. Фото: соцсети

Экс-участница реалити-шоу Майя Донцова предъявила тест на беременность. Но чей?

Бывшая участница «Дома-2» Майя Донцова заинтриговала подписчиков микроблога, разместив снимок положительного теста на беременность. В кадре запечатлен и молодой человек, от которого, вероятно, и наступила эта самая беременность.

Ничего объяснять под снимком Майя Донцова не стала, пригласив фолловеров за подробностями в истории. Зайдя туда, куда их позвали, фанаты испытали разочарование и чувство неловкости.

Как выяснилось, Майя Донцова разместила чужой тест на беременность. Малыша ждет не она, а ее подруга.

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Тест на беременность от Майи Донцовой. Фото: соцсети

Подписчики почувствовали себя обманутыми и набросились на Майю Донцову, которая в погоне за популярностью решилась на столь дешевый трюк.

«Кроме бреда, уже не знают, чем зацепить», «Тест на овуляцию или подруга беременна... А интрига будет неделю», «Для чего выкладывать чужой тест? Вводить людей за нос?» - недоумевают в Сети.

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