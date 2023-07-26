Первая поездка крохи Микаэля: Зепюр Брутян и Павел Прилучный привезли детей на Мальдивы (видео)

Павел Прилучный много лет работает в индустрии кино. Он стал знаменитым благодаря роли в сериалах «Закрытая школа» и «Мажор». Актер был закрытым и после развода не говорил о личной жизни. Однако вот уже год он счастлив в браке с новой возлюбленной Зепюр Брутян. Их роман развивался стремительно. А весной у них родился сын Микаэль.
Примечательно, что Павел окутал жену заботой и вниманием. Он помогает ей с малышом, а также одаривает подарками. На этот раз актер устроил отпуск для всей семьи. Он взял с собой маму, а также детей от первого брака с Агатой Муцениеце: сына Тимофея и дочку Мию. Они в бизнес-классе летели на курорт. Для малыша даже была организована люлька. Потом Прилучный с родными пересел на маленький самолет и оказался на Мальдивах.
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В соцсети Брутян показал нежный кадр, как держит сына за маленькую ручку. Они насладились красочными видом на океан и острова из самолета. А работники отеля встретили их с подарками. Для актрисы это первый отпуск после родов. Она два месяца занималась спортом, чтобы вернуться в форму. Супруги проведут на отдыхе две недели.