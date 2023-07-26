Первая поездка крохи Микаэля: Зепюр Брутян и Павел Прилучный привезли детей на Мальдивы (видео)

Примечательно, что Павел окутал жену заботой и вниманием. Он помогает ей с малышом, а также одаривает подарками. На этот раз актер устроил отпуск для всей семьи. Он взял с собой маму, а также детей от первого брака с Агатой Муцениеце: сына Тимофея и дочку Мию. Они в бизнес-классе летели на курорт. Для малыша даже была организована люлька. Потом Прилучный с родными пересел на маленький самолет и оказался на Мальдивах.

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