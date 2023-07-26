44-летняя Ани Лорак в мини-платье с бахромой обнажила свои «аппетитки» на публике в Турции: сразила сочными формами

На этот раз Лорак предстала в смелом наряде. Она облачилась в мини-платье цвета электрик с бахромой. Певица также не забыла про каблуки. Она сделала акцент на своих стройных ногах. Артистка покрасовалась в гримерке, а потом зажгла на сцене, исполнив свои хиты. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) сверкнула своими упругими бедрами. Она едва прикрыла сокровенное.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».