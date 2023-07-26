44-летняя Ани Лорак в мини-платье с бахромой обнажила свои «аппетитки» на публике в Турции: сразила сочными формами

Ани Лорак уже много лет строит карьеру. Она стала популярной исполнительницей. Певица частая гостья на премиях. Однако в последнее время она редко выходила в свет. Артистка отдыхала в Дубае со своим новым возлюбленным — тренером по йоге Исааком Виджраком. Однако теперь она возобновила свои выступления. Звезда оказалась в Турции.
На этот раз Лорак предстала в смелом наряде. Она облачилась в мини-платье цвета электрик с бахромой. Певица также не забыла про каблуки. Она сделала акцент на своих стройных ногах. Артистка покрасовалась в гримерке, а потом зажгла на сцене, исполнив свои хиты. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) сверкнула своими упругими бедрами. Она едва прикрыла сокровенное.
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На этот раз Лорак сразила поклонников. Многие отметили, что в 44 года она выглядит даже лучше, чем в юности. «Ну тут слов нет», «Какая шикарная фигура», «Вот это наряд», «Нет слов, красота внеземная», «Ого, вот это платье», «А формы просто бесподобные», «Вообще не меняется», «Первые ряды разглядели белье», — стали писать в Сети.