Влад Кадони жестко поставил на место заменившую его на «Доме-2» Нелли Ермолаеву

Новая ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева, которая заменила на этом посту уволившегося с проекта Влада Кадони, позволила себе публично резко высказаться о своем предшественнике.
Нелли Ермолаева в нелестных выражениях сравнила Влада Кадони с участником «Дома-2» Алексеем Безусом. Это прозвучало в эфире телестройки.
«Безус мне вообще напоминает Кадони. Он такой в каждой бочке затычка, социальный работник, которому нужно засунуть свой нос во все такие яркие истории. Он ничего не боится, это плюс, мне нравится. У него синдром маленького Наполеона, думает, что вокруг него вертится весь мир. На самом деле это фантазии. В его маленьком мирке он думает, что всем управляет, все марионетки. Мне кажется, давно он уже проиграл, у него нет козырей в руках», — высказалась Нелли Ермолаева.
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Подобное сравнение, прозвучавшее публично, задело Влада Кадони. Он не стал молчать, довольно жестко поставив на место Нелли Ермолаеву, назвав ее слова хайпом.
«Досадно. Какой-то мелкий, глупый хайп», — прокомментировал Влад Кадони в микроблоге.