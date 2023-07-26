Влад Кадони жестко поставил на место заменившую его на «Доме-2» Нелли Ермолаеву

Новая ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева, которая заменила на этом посту уволившегося с проекта Влада Кадони, позволила себе публично резко высказаться о своем предшественнике.

Нелли Ермолаева в нелестных выражениях сравнила Влада Кадони с участником «Дома-2» Алексеем Безусом. Это прозвучало в эфире телестройки.