«Это ей надо заклеить рот, чтобы она не ругалась»: Кудрявцева засняла, как четырехлетняя дочка утерла ей нос — кроха с характером

На этот раз Лера решила пообщаться с четырехлетней дочкой. Она засняла, как девочка ловко ей отвечает. Телеведущая предложила заклеить ей рот тейпом, чтобы кроха не ела мороженое. А потом также предложила помолчать несколько часов, но Мария не согласилась.

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«Зеленый тейп на рот, чтобы мороженое не ела», — заявила Кудрявцева. «А что еще? Разговаривать, что ли, не буду?» — спросила малышка. «Ну часик помолчишь! Нет?» — уточнила телеведущая. «Нетушки! Час — это долго» — заявила ей дочка. «А сколько можешь? Одну минуту? Это мало!» — резюмировала Лера. «Одну минуту! Я сказала!» — настояла Мария. «Давай возьмем аскезу на молчание на пару часов!» — снова заявила блондинка. «Нет! Я пойду и скажу! Это ей надо заклеить рот, чтобы она не ругалась на меня!» — сказала девочка.

Оказалось, что она поссорилась не с мамой, а с кем-то из родных. Поклонники умилились тому, какая дочка Кудрявцевой смышленая. А также многие отметили, что у нее характер папин.