«Это ей надо заклеить рот, чтобы она не ругалась»: Кудрявцева засняла, как четырехлетняя дочка утерла ей нос — кроха с характером

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она продолжает работать на телевидении и регулярно предстает на публике в ярких нарядах. А вот свободное время блондинка посвящает дочке Марии. Недавно она уехала с ней в Болгарию, где живут мама телеведущей и ее сестра. Звезда делится кадрами, на которых наследница то танцует, то купается в море.
На этот раз Лера решила пообщаться с четырехлетней дочкой. Она засняла, как девочка ловко ей отвечает. Телеведущая предложила заклеить ей рот тейпом, чтобы кроха не ела мороженое. А потом также предложила помолчать несколько часов, но Мария не согласилась.
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«Зеленый тейп на рот, чтобы мороженое не ела», — заявила Кудрявцева.
«А что еще? Разговаривать, что ли, не буду?» — спросила малышка.
«Ну часик помолчишь! Нет?» — уточнила телеведущая.
«Нетушки! Час — это долго» — заявила ей дочка.
«А сколько можешь? Одну минуту? Это мало!» — резюмировала Лера.
«Одну минуту! Я сказала!» — настояла Мария.
«Давай возьмем аскезу на молчание на пару часов!» — снова заявила блондинка.
«Нет! Я пойду и скажу! Это ей надо заклеить рот, чтобы она не ругалась на меня!» — сказала девочка.
Оказалось, что она поссорилась не с мамой, а с кем-то из родных. Поклонники умилились тому, какая дочка Кудрявцевой смышленая. А также многие отметили, что у нее характер папин.