«Прогулялись в дюнах по моим детским воспоминаниям»: Орбакайте с дочкой и мужем навестила своего отца в литовской деревне

Кристина Орбакайте. Фото: соцсети звезды

Певица отправилась в Палангу, где проводила свое детство. Звезда показала Клаве, как раньше развлекалась.

Кристина Орбакайте уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей, а также актрисой. В свои 52 года она держит себя в форме. Певица успевает не только строить карьеру, но и уделять внимание родным. Этим летом она виделась с сыном Дени Байсаровым, а также много путешествует с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. 

На этот раз Орбакайте с семьей приехала в Литву. Она захотела навестить своего отца Эдмундаса Орбакаса, который был артистом цирка и первым мужем Аллы Пугачевой. Примечательно, что он постарел, но выглядит бодрым. Певица запечатлелась с им на побережье. Кристина показала наследнице, подвесной мост, который был для нее развлечением в детстве и другие знаковые места. 

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«Навестили папу в Паланге, а в деревне Швянтойи прогулялись в дюнах по моим детским воспоминаниям», – заявила звезда.

Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Клава похожа на своего дедушку. Другие осыпали комплиментами Орбакайте, которая устраивает такие знаковые поездки для своей семьи. 

Кристина Орбакайте с семьей в гостях у отца. Фото: соцсети звезды

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