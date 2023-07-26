«Прогулялись в дюнах по моим детским воспоминаниям»: Орбакайте с дочкой и мужем навестила своего отца в литовской деревне

На этот раз Орбакайте с семьей приехала в Литву. Она захотела навестить своего отца Эдмундаса Орбакаса, который был артистом цирка и первым мужем Аллы Пугачевой. Примечательно, что он постарел, но выглядит бодрым. Певица запечатлелась с им на побережье. Кристина показала наследнице, подвесной мост, который был для нее развлечением в детстве и другие знаковые места.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».