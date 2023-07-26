Как на самом деле наложницы выживали в гареме — голод, темница, пытки

В гареме османских султанов было выжить трудно — нам это наглядно показали в популярном турецком сериале «Великолепный век». Но киношники решили нас не расстраивать и не показали весь ужас, какой там творился в реальной жизни.

Помимо бесконечных интриг наложниц морили голодом за любой проступок, бросали в темницу и даже пытали. Высшее наказание — смертная казнь. Девушек помещали в мешок и кидали в море с камнем на шее. Обычно так делали, если девушка крутила роман с евнухом или угрожала безопасности падишаху.

Спали наложницы на холодном полу, часто простывали. И, учитывая низкий уровень медицины, часто умирали.

Поэтому единственным способом выжить было — стать фавориткой султана и переехать в лучшие условия для жизни.

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