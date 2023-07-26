Наталья Рудова в алом мини-бикини блеснула манкими округлостями фигуры: рукой натянула стринги до треска

На этот раз Рудова решила покататься на яхте. Она облачилась в яркий купальник алого цвета. Блондинка повязала на бедра парео. Она оголила свой пышный бюст, который не уместился в лифчик с розочками. Актриса покрасовалась в отражении стекла. Наталья не перестает хвастаться своими манкими изгибами фигуры.

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