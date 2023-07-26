Наталья Рудова в алом мини-бикини блеснула манкими округлостями фигуры: рукой натянула стринги до треска

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она часто играет роковых красоток. В свои 39 лет она перестает следить за фигурой. Блондинка часто щеголяет в смелых нарядах. Она предпочитает подчеркивать свои прелести. Недавно артистка улетела отдыхать в Турцию. Она уединилась на вилле, где демонстрирует свою фигуру в купальнике.
На этот раз Рудова решила покататься на яхте. Она облачилась в яркий купальник алого цвета. Блондинка повязала на бедра парео. Она оголила свой пышный бюст, который не уместился в лифчик с розочками. Актриса покрасовалась в отражении стекла. Наталья не перестает хвастаться своими манкими изгибами фигуры.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Многие осыпали ее комплиментами. Потом она сняла парео и руками натянула стринги повыше, демонстрируя бедра. «Ох, вот это девушка», «Такая вы сочная», «Просто шикарное тело», «Смотрится так бесподобно», «Грудь у вас идеальная», «Парни пустили слюнки», — стали писать в Сети.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды