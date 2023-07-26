Как звезду «Великолепного века» Валиде избивал муж в реальной жизни

80-летняя звезда сериала «Великолепный век» Небахат Чехре, сыгравшая Валиде, сделала неожиданное признание. Мать султана Сулеймана по фильму сообщила, что развелась со своим первым мужем из-за того, что он постоянно распускал руки.

В 20 лет она влюбилась в известного в те годы режиссера Йылмаза Гюнея и вышла за него замуж. Но в какой-то момент супруг решил, что Чехре становится популярнее его, и не мог это спокойно пережить.

Йылмаз решил сделать из начинающей актрисы домохозяйку, часто распускал руки. Девушка терпела побои и унижения, и решилась на развод.

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